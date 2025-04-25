В Башкирии двух экс-бухгалтеров ЦРБ отправили в колонию за хищение 30 млн рублей

Верховный суд Башкирии рассмотрел представление прокуратуры Бурзянского района на приговор бывшему главному бухгалтеру и экс-бухгалтеру Бурзянской центральной районной больницы. Ранее Белорецкий межрайонный суд признал их виновными в мошенничестве по предварительном сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил наказание от четырех лет до четырех с половиной лет условно с испытательным сроком на три года каждой.

Рассмотрев представление на приговор, ВС Башкирии заменил условные сроки на лишение свободы в колонии общего режима. Исполнение приговора одной из подсудимых отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде установили, что осужденные на протяжении нескольких лет, фальсифицируя документы, похитили из бюджета больницы более 30 млн руб.

Венера Хисамова