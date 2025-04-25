ЦИК ликвидирует два сибирских округа на выборах в Госдуму РФ

Центризбирком разработал новую схему одномандатных избирательных округов на выборах депутатов Госдумы РФ. Она представлена на заседании комиссии, которое проходит 25 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Новая схема подготовлена в связи с истечением десятилетнего срока действия той, что была принята в 2015 году. В связи с изменением численности избирателей изменены и границы округов в ряде регионов. В частности, Центризбирком предложил сократить число округов в Алтайском крае с четырех до трех. Ликвидируется Рубцовский избирательный округ (№40 в действующей схеме). Его территория распределяется между Барнаульским, Бийским и Славгородским округами, которые получат номера с 44-го по 46-й.

В настоящее время округ №40 в Госдуме РФ представляет коммунист Мария Прусакова. Депутатами в остальных трех округах в 2021 году были избраны единороссы (Даниил Бессарабов, Александр Прокопьев и Иван Лоор). Как писал «Ъ-Сибирь», господин Прокопьев был назначен заместителем председателя правительства Республики Алтай, после чего мандат оказался вакантным.

В Томской области число одномандатных округов предложено сократить с двух до одного. То есть, границы региона будут совпадать с границами округа.

Новую схему предстоит утвердить российскому парламенту. Очередные выборы в Госдуму РФ пройдут в 2026 году.

Валерий Лавский