«Автодизель» и ЯЗДА перейдут на четырехдневную рабочую неделю

Ярославский «Автодизель» (Ярославский моторный завод, ЯМЗ) и Ярославский завод дизельной аппаратуры (ЯЗДА) переходят на четырехдневную рабочую неделю с 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба предприятий.

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Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ цех ПАО «Автодизель»

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как пояснили на предприятиях, это временная мера, связанная с падением рынка коммерческого транспорта. Она направленная на оптимизацию производственных процессов.

«Переход на сокращенную рабочую неделю является временной мерой, позволяющей сохранить рабочие места и равномерно распределить загрузку на производстве в текущих условиях»,— сообщили в пресс-службе.

Период действия нового графика установлен с 1 июля по 31 декабря 2025 года. Работников заранее уведомили о возможных изменениях, чтобы дать время на адаптацию. Пресс-служба предприятий подчеркнула, что сокращенный режим может быть изменен в зависимости от рыночной ситуации.

Решения о продолжении или изменении графика будут приниматься ежемесячно. Это позволит быстро реагировать на изменения в рыночной конъюнктуре и сохранять стабильность производства.

По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем 94,54% ПАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод) является ПАО «ГАЗ». В АО «ЯЗДА» ПАО «ГАЗ» принадлежит 79,94% акций.

Антон Голицын