В Стерлитамаке на создание мемориала участникам СВО направят до 7,4 млн рублей

Управление ЖКХ, благоустройства и инженерного обеспечения мэрии Стерлитамака готово направить до 7,4 млн руб. из городского бюджета для благоустройства мемориала участникам СВО в парке Победы. Информация о запросе котировок опубликована на сайте госзакупок.

До 1 июля подрядчик должен будет озеленить территорию мемориала, установить арку «Аллея героев Отечества», провести освещение. Мемориальную стену и пьедестал нужно облицевать гранитной плиткой. Из гранита должны быть выполнены 12 надгробных плит.

Кроме того, в обязанности подрядчика входит монтаж видеокамер.

Итоги закупки подведут 7 мая.

Идэль Гумеров