Самую большую зарплату в Татарстане в апреле готовы предложить на вакансии разработчика встраиваемых систем. Об этом сообщают аналитики hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самую большую зарплату в Татарстане предлагают разработчику встраиваемых систем

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Самую большую зарплату в Татарстане предлагают разработчику встраиваемых систем

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Такому специалисту в Татарстане готовы предложить зарплату 700 тыс. руб. в месяц.

На втором месте в списке самых «дорогих» вакансий месяца — региональный представитель (600 тыс. руб.).

Также по 500 тыс. руб. в месяц в республике готовы платить на должности директора по развитию и работе с иностранными клиентами, менеджеру по оптовым продажам и техническому директору, специализирующемуся на электронике.

Всего с 1 по 23 апреля в Татарстане открыли около 31,9 тыс. новых вакансий для соискателей.

Дарья Сайфиева