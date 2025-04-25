Самую большую зарплату в Татарстане предлагают разработчику встраиваемых систем
Самую большую зарплату в Татарстане в апреле готовы предложить на вакансии разработчика встраиваемых систем. Об этом сообщают аналитики hh.ru.
Самую большую зарплату в Татарстане предлагают разработчику встраиваемых систем
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Такому специалисту в Татарстане готовы предложить зарплату 700 тыс. руб. в месяц.
На втором месте в списке самых «дорогих» вакансий месяца — региональный представитель (600 тыс. руб.).
Также по 500 тыс. руб. в месяц в республике готовы платить на должности директора по развитию и работе с иностранными клиентами, менеджеру по оптовым продажам и техническому директору, специализирующемуся на электронике.
Всего с 1 по 23 апреля в Татарстане открыли около 31,9 тыс. новых вакансий для соискателей.