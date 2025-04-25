Облако вулканического пепла приближается к столице Камчатки

Полоса пепла вулкана Безымянный приближается к Петропавловску-Камчатскому, сообщили «Ъ» в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Путь пеплового облака видно на спутниковом снимке, опубликованном Камчатской группой реагирования на вулканические извержения (КVERT).

Вулканологи не исключают возможности пеплопада в столице Камчатского края утром 25 апреля.

Мощное взрывное извержение Безымянного началось накануне. За сутки на вулкане произошло несколько пепловых выбросов на высоту от шести до 11 км над уровнем моря. Пеплопад прошел в четырех поселках Мильковского округа.

Вулкан Безымянный (высота 2882 м) — один из самых активных в мире. Он расположен рядом с высочайшим действующим вулканом Евразии Ключевской сопкой, в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 350 км от Петропавловска-Камчатского.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский