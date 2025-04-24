Лечим дома

Семья Кончаловских усилила контроль за пермской сетью аптек «Планета Здоровья». Совладелицей 25% долей сразу трех ООО — «Арктик», «Азон» и «Аптека 59», входящих в холдинг Александра Броварца, стала телеведущая Юлия Высоцкая. В 2020 году ее супруг, кинорежиссер Андрей Кончаловский, приобрел долю в аптечной сети. Как пояснили в пиар-службе госпожи Высоцкой, целью партнерства является создание нового формата аптек, предполагающего продажу товаров и услуг для здорового образа жизни. Эксперты считают, что основными клиентами усовершенствованной сети станут представители крупных городов России.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Владельцем 25% долей сразу трех пермских ООО «Арктик», «Азон» и «Аптека 59», входящих в ГК «Планета здоровья», стала российская телеведущая и предпринимательница Юлия Высоцкая. Об этом свидетельствуют данные, внесенные в ЕГРЮЛ 22 и 23 апреля. Держателем остальных 75% трех компаний является их основатель Александр Броварец. Общества занимаются розничной торговлей лекарственными средствами, а также арендой и управлением имуществом. Выручка ООО «Арктик» и ООО «Азон» в 2024 году превысила 3 млрд руб., чистая прибыль составила более 177 млн руб. Согласно «Яндекс Картам», в краевой столице ранее действовало восемь филиалов аптечной сети «Арктик».

Юлия Высоцкая является ведущей кулинарной передачи «Едим дома» и утренней программы «Завтрак с Юлией Высоцкой». Согласно Rusprofile, предпринимательница выступает учредителем 12 ныне действующих ООО, включая «Продюсерский центр Андрея Кончаловского», «Кондитерскую Сладкоесоленое» и «Кулинарную студию Университет». Госпожа Высоцкая и ее супруг кинорежиссер Андрей Кончаловский также уже более 20 лет развивают бренд «Едим дома», который объединяет товары для кухни и дома, магазины кухонной мебели, кулинарные студии.

Изменения в учредительском составе коснулись еще одной компании Александра Броварца. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем 25% долей ООО «Крон» стал Андрей Михалков (Кончаловский). Остальные 75% долей принадлежат господину Броварцу. Организация занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией с 2008 года. Выручка общества в прошлом году достигла 14 млрд руб., чистая прибыль — 386 млн руб.

В 2020 году Андрей Кончаловский также получил 25% долей в пермской аптечной компании ООО «Планета здоровья холдинг», занимающейся розничной торговлей лекарственными средствами. Размер инвестиций господина Кончаловского в проект мог составить около $2 млн, при этом другие детали сделки не раскрывались. Тогда режиссер отметил, что «если объединить аптеки с продуктами, которые делает Юлия Высоцкая, может получиться интересная синергия».

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пиар-службе компаний Юлии Высоцкой, теперь супругам принадлежит 25% группы аптек «Планета Здоровья», а сама госпожа Высоцкая станет ее амбассадором. При этом стратегической целью партнерства является создание нового формата аптек, предполагающего продажу не только лекарств, но и продуктов питания, спортивных товаров, косметики, посуды. Кроме этого, в сети появится возможность получить информационную поддержку, консультацию врача и составить рацион персонального питания. «Стороны ставят цель провести реорганизацию и создать интегрированную многопрофильную компанию, отвечающую отечественным и международным стандартам»,— подчеркнули в пиар-службе. На официальном сайте «Едим дома» информация о продуктах и деятельности аптечной сети находится в разделе спецпроектов.

«Планета здоровья» входит в десятку крупнейших российских аптечных сетей, насчитывает 2,7 тыс. филиалов по всей России. Создана пермским бизнесменом Александром Броварцом. По оценке RNC Pharma, компания занимает четвертую позицию в рейтинге аптек по доле на розничном коммерческом рынке. На официальном сайте указано, что «Планета здоровья» представлена в 55 регионах РФ, в том числе в Краснодарском крае, а также в Московской, Ленинградской, Ярославской областях. В Прикамье сегодня действует 583 филиала сети. Правообладатель бренда «Планета здоровья» — ООО «АСП» на 100% принадлежит господину Броварцу.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев считает, что интеграция аптечной сети и группы компаний Юлии Высоцкой является «перспективной бизнес-моделью в современных рыночных условиях». При этом, по словам господина Тедеева, отечественная велнес-индустрия, направленная на реализацию продуктов и услуг в сфере здорового образа жизни, пользуется спросом преимущественно у жителей крупных городов России. «Телеведущая обладает узнаваемостью и лояльной аудиторией, что может расширить охват потенциальных потребителей аптечной сети. При этом сайт “Едим дома” станет прямым коммуникационным каналом для продвижения аптек»,— считает эксперт.

По словам господина Тедеева, результат работы объединенного бренда будет зависеть не только от качества предлагаемых продуктов и услуг, но и от ценообразования, так как на данный момент на рынке представлено немалое количество аналогичных игроков. Вместе с этим лидирующая позиция «Планеты Здоровья» среди отечественных аптечных сетей «вполне способна создать фундамент для масштабирования нового проекта». Аналитик добавил, что на успешную реализацию планов повлияет наличие у новых совладельцев опыта управления крупной сетью, а также объем финансовых ресурсов, вложенных в сопутствующую инфраструктуру и расширение линейки продукции.

Анастасия Леонтьева