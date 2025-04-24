Обязательно надо вывески из себя

На пленарном заседании гордумы мэрия представила новые требования к вывескам на гостевом маршруте Перми, который начинается от аэропорта на шоссе Космонавтов и ведет к улице Куйбышева. К 1 сентября 2026 года конструкции должны быть оформлены в едином виде, в ограниченной цветовой палитре. При этом количество конструкций, которое затронут нововведения, неизвестно. Проект вызвал живое обсуждение, депутаты выразили мнение о недостаточности срока на приведение вывесок к единообразию. Некоторые думцы сочли, что красоты городу одинаковые вывески не добавят.



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Мэрия на заседании Пермской думы 24 апреля вынесла на обсуждение проект о новых требованиях для вывесок на гостевом маршруте города. Как сообщил замглавы администрации Алексей Синев, требования предлагается закрепить в правилах благоустройства Перми. В частности, вводится понятие гостевого маршрута, проходящего от аэропорта по шоссе Космонавтов до Гознака, далее — к ДКЖ, площади Гайдара, Перми II, затем по Петропавловской улице до улицы Куйбышева. По новым правилам вывески, расположенные на фасадах домов по гостевому маршруту, надо привести к единому виду, а их внешний облик закрепить в колерном паспорте.

«Проект предназначен для создания благоприятной эстетической среды, которая формирует имидж города Перми, повышает его архитектурную выразительность»,— подчеркнул господин Синев. В администрации полагают, что требования к вывескам сформируют пространство на гостевом маршруте в «едином, стилистически согласованном образе» и снизят визуальный шум. Отличаться настенные и консольные конструкции на гостевом маршруте будут цветом. Вывески можно выполнять только в белом цвете либо с абрисом корпоративного цвета. Корпоративный цвет можно будет использовать и на боковой части вывески. Черный допускается, если применяется на протяжении всего фасада здания. Привести в соответствие конструкции на гостевом маршруте нужно к 1 сентября 2026 года, а к 1 декабря 2025 года — конструкции, находящиеся за его пределами (на улицах градостроительного значения и остальных). В противном случае вывески демонтируют.

На гостевом маршруте находится всего три муниципальных бюджетных учреждения, которым придется менять вывески, в основном эта обязанность ляжет на частных собственников.

Депутат Владимир Молоковских спросил, в каких городах уже ввели аналогичные требования, и поинтересовался, не станет ли сложнее читать однообразные вывески. Замглавы администрации отвечал, что такие подходы вводятся в Москве и что краевой Институт территориального планирования проработал их с архитектурной, градостроительной точек зрения и проанализировал визуализацию.

Думец Александр Ивонин обратил внимание на более долгий срок приведения в нормативный вид вывесок на гостевом маршруте в сравнении с конструкциями в других локациях. Ему пояснили, что на здания на гостевом маршруте потребуется оформлять колерные паспорта, в которых закрепляются и вывески. Для строений на остальных территориях колерные паспорта разрабатывать не нужно.

Отвечая на вопрос депутата Арсена Болквадзе о санкциях для лиц, не соблюдающих правила, Алексей Синев пояснил, что им назначат штрафы: для граждан в размере 4–5 тыс. руб., для должностных лиц — от 40 до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 250 до 300 тыс. руб. «Это решение затронет очень широкий спектр собственников — предпринимателей и физических лиц. Как планируется доводить информацию о новых требованиях в такие сжатые сроки?» — спросил господин Болквадзе. К нему присоединился с вопросом и думец Олег Бурдин, желающий знать, считали ли количество хозяйствующих субъектов и вывесок, которых коснется нововведение, и справятся ли профильные организации с изготовлением колерных паспортов и новых конструкций в сжатые сроки. Депутат предложил продлить срок начала действия нововведения до конца 2026 года.

По словам чиновника, сведения об обновленных правилах разместят на сайте мэрии и привлекут к информированию территориальные органы власти. Ответить на вопрос Олега Бурдина о числе вывесок Алексей Синев не смог, пообещав сделать это позже. Сроки по приведению вывесок в соответствие до 1 сентября 2026 года в мэрии считают достаточными.

«Вывеска не должна пульсировать или мерцать, но приводить все конструкции к одному шаблону, как в армии,— красоты не добавит»,— высказался Владимир Молоковских. После дискуссии большинство депутатов, тем не менее, одобрили проект.

По данным «Ъ-Прикамье», в некоторых организациях, которым придется переделывать вывески на гостевом маршруте, уже обеспокоены новыми требованиями и ведут переговоры с властями. Бизнес видит в этом риски, опасаясь, что через некоторое время организации снова обяжут менять вывески.

Евгений Каштанов, гендиректор ТРЦ «Планета», находящегося в границах гостевого маршрута, полагает, что нововведение обеспечит единый внешний вид вывесок, улучшит их визуальное восприятие. «От бизнеса это потребует дополнительных расходов, но в конечном итоге главная цель мер — улучшение городской среды для удобства жителей»,— подчеркнул гендиректор ТРЦ. Евгений Каштанов детально ознакомился с требованиями, но считает, что «Планету» вряд ли затронут дополнительные изменения. «Все фасадные вывески ТРЦ изначально выполнены в черно-белом монохромном стиле»,— отметил собеседник.

Евгения Ахмедова