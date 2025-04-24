РКН с начала года заблокировал более 900 ботов для продажи персональных данных

Роскомнадзор «пресек деятельность» 167 сайтов-зеркал и 978 Telegram-ботов, которые занимаются распространением персональных данных. Об этом в ведомстве рассказали «Ъ».

Другие площадки, специализирующиеся на продаже личных данных, закрываются и без прямых действий РКН. С декабря 2024 в России действует закон, ужесточающий ответственность за утечку такой информации. По подсчетам «Ъ», из-за этого приостановили работу или закрылись около 40% русскоязычных площадок для поиска таких данных. Среди популярных закрывшихся сервисов — Leak OSINT.

Некоторые площадки ограничили свою работу. Например, «Глаз Бога» сократил выдачу информации на 40%, оставив только номер телефона, почты, город, ИНН и наличие человека в базе судебных приставов. Создатель сервиса Евгений Антипов рассказал «Ъ», что у «поставщиков информации» бота прошли обыски по делу, возбужденному по новой статье УК.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Они пробивают, их прибивают».