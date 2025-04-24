Около 40% русскоязычных ботов для поиска информации приостановили работу

В декабре прошлого года в России вступил в силу закон, который ужесточает ответственность за утечку персональных данных. По подсчетам «Ъ», из-за этого около 40% русскоязычных площадок для поиска открытых данных в интернете приостановили работу или закрылись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

После изменения законодательства один из крупнейших сервисов — «Глаз Бога» — изменил правила работы, значительно сократив выдачу информации. В конце февраля 2025 года бот вообще приостановил работу, ожидая прояснения в правовом поле.

В марте создатель «Глаза Бога» Евгений Антипов рассказал, что у «поставщиков информации» бота прошли обыски по делу, возбужденному по новой статье УК РФ. Другой сервис для поиска информации, Himera Search, вывез сотрудников из России из-за опасения уголовного преследования.

Из 21 бота на русском языке «Ъ» насчитал девять, которые по состоянию на апрель 2025-го не работают. Среди них и Leak OSINT, который на любые запросы пользователей отвечает сообщением об отсутствии доступа на территории РФ.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Они пробивают, их прибивают».