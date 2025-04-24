Объемы ввода жилья в Башкирии снизились на 46% по сравнению с началом 2024 года

В первом квартале 2025 года в Башкирии было введено в эксплуатацию 478,6 тыс. кв. м жилья, что составило 63,8% от показателей января-марта 2024 года.

По данным Башстата, наибольшее падение объемов наблюдалось в январе (на 65,3%). Февраль характеризовался ростом показателей (к февралю прошлого года — на 7,4%), однако мартовские значения (175,8 тыс. кв. м) оказались ниже марта 2024 года на 8,7%.

Все еще крайне низкие по сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатели демонстрируют девелоперы, сдавшие за три месяца 14,3 тыс. кв. м (в январе—марте 2024 года — в 10,7 раза больше). Сегмент индивидуальной жилой застройки продемонстрировал падение на 22,2% (с 597,2 тыс. до 464,3 тыс. кв. м).

Общее число новых квартир уменьшилось в два раза — с 8,6 до 4,2 тыс. единиц.

Идэль Гумеров