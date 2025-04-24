Мэра призвал Кремль

Рамиль Муллин покинул посты мэра Нижнекамска и главы Нижнекамского района. Отставка градоначальника, занимавшего эту должность с сентября 2022 года, была официально оформлена сегодня на внеочередной сессии совета Нижнекамского муниципального района и Нижнекамского городского совета. За время своей работы Рамиль Муллин запомнился горожанам эпатажными поступками, публичными обращениями к «Всевышнему» и борьбой с коммунальными проблемами города — от высокого износа теплосетей до аварий на водоводах. Исполняющим обязанности мэра стал Радмир Беляев, сложивший полномочия главы Менделеевского района. Эксперты полагают, что новым мэром Нижнекамска станет кандидат, предварительно согласованный с руководством Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Нижнекамского района Рамиль Муллин

Фото: Telegram-канал @ramilmullin Бывший глава Нижнекамского района Рамиль Муллин

Фото: Telegram-канал @ramilmullin

Рамиль Муллин досрочно покинул посты мэра Нижнекамска и главы Нижнекамского района. Официально отставка главы города, занимавшего пост с сентября 2022 г., была оформлена 24 апреля на внеочередной сессии муниципальных советов. 21 апреля на мероприятии, посвященном Дню местного самоуправления, подводя итоги своей работы, господин Муллин неожиданно заявил о решении покинуть пост мэра.

Радмир Беляев Радмир Беляев родился в 1987 г. в городе Брежнев (ныне — Набережные Челны). В 2009 г. окончил Камскую государственную инженерно-экономическую академию, в 2013 — Казанский (Приволжский) федеральный университет, в 2014 г. — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Карьеру начал в 2009 г. в должности главного специалиста управления по делам молодежи исполкома Набережных Челнов. Позднее стал заместителем начальника управления экономического развития и поддержки предпринимательства, затем — руководителем. С 2016 г. занимал пост заместителя главы исполкома Нижнекамского района, с 2019 — первого заместителя руководителя исполкома. С августа 2021 г. возглавлял исполком Менделеевского района, с 2022 г. был главой района.

На сессии премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин объявил, что бывшему главе Нижнекамска и Нижнекамского района предложено стать помощником раиса республики Татарстан Рустама Минниханова. Рамилю Муллину также была вручена медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Исполняющим обязанности руководителя исполкома Нижнекамского муниципального района назначен 37-летний Радмир Беляев, сложивший в тот же день полномочия главы Менделеевского района. Алексей Песошин призвал депутатов поддержать господина Беляева в ходе дальнейших процедур избрания главы района и города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: бывший глава Нижнекамского района Рамиль Муллин, и.о. главы Нижнекамского района Радмир Беляев, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин

Фото: Telegram-канал @ramilmullin Слева направо: бывший глава Нижнекамского района Рамиль Муллин, и.о. главы Нижнекамского района Радмир Беляев, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин

Фото: Telegram-канал @ramilmullin

После завершения сессии Рамиль Муллин обратился к жителям Нижнекамска в своем Telegram-канале. В сообщении градоначальник отметил достижения за период своего руководства городом и районом. «Мы начали масштабную модернизацию коммунальных сетей, чтобы навсегда забыть о проблемах с горячей водой», – написал градоначальник. «Мы разработали мастер-план развития города на годы вперед, и уже видим, как он воплощается в жизнь. Спасибо Раису за поддержку наших проектов!» — подчеркнул уже бывший глава Нижнекамска.

«Власть — она не дается, власть — это милость Всевышнего. Поэтому милостью Всевышнего приложу все усилия для того, чтобы максимально сделать так, чтобы жизнь наших нижнекамцев была лучше».

За время работы Рамиль Муллин запомнился нижнекамцам нестандартными поступками. В июле 2022 года, еще будучи главой исполкома района, он приехал на работу на газонокосилке. В декабре 2024 года, комментируя проблемы с уборкой снега и нехваткой кадров в ЖКХ, мэр посетовал на нехватку финансирования: «Сегодня у нас почти 50% нехватка людских ресурсов для уборки города». По его словам, он бы поднял зарплаты сотрудникам ЖКХ и рабочим, но средств на это нет. «Поэтому будем молить Всевышнего, чтобы он снег нам давал дозированно», — заявил тогда градоначальник.

В марте 2025 года мэр стал центром общественного возмущения после того, как в своем Telegram-канале сообщил о вручении сертификатов на приобретение жилья многодетной семье мигрантов из Таджикистана. Местные жители негодовали, что «годами ожидают своей очереди» на жилье. Ситуация получила резонанс на федеральном уровне — председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому проверить данный факт и доложить о возможных нарушениях. Информация о результатах этой проверки пока не обнародована.

Наиболее серьезные испытания для главы города были связаны с коммунальной инфраструктурой. К осени 2024 года износ теплосетей в Нижнекамске, по данным «Татэнерго», достиг 71% — самый высокий показатель среди городов республики. Сам господин Муллин в своем Telegram-канале в октябре 2024 года называл еще более высокую цифру:

«Повторю, износ сетей в нашем городе — 80%. Невозможно заменить один пролет трубы и жить счастливо, приходится менять десятки метров, потому что пролёт, следующий за аварийным, часто тоже на грани существования».

Ситуация потребовала прямого вмешательства республиканских властей: 1 октября 2024 года АО «Татэнерго» приняло на баланс более 600 км тепловых сетей города, ранее принадлежавших местному коммунальному предприятию.

В апреле заместитель генерального директора «Татэнерго» Радик Галиуллин сообщил, что износ теплосетей в Нижнекамске составил уже 83% — это самый высокий показатель в республике. Для сравнения: в Казани этот показатель достиг 56%, в Набережных Челнах — 61%, в Заинске — 57%. Нижнекамск, по словам технического директора «Татэнерго», «остается наибольшей проблемой» — за отопительный сезон 2024–2025 гг. в городе произошло более 700 повреждений теплосетей.

Генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев оценил необходимый объём инвестиций на ремонт тепловых сетей в Нижнекамске в 16 млрд руб. и публично упрекнул городские власти: «Не в обиду будет сказано, но там шикарные тротуары, могли бы и на сети потратить».

На сессии, где была оформлена отставка Рамиля Муллина, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сообщил, что на программу модернизации коммунальной инфраструктуры в Нижнекамском районе в 2025 году выделено 900 млн руб.

В ноябре 2023 года произошла крупная авария на станции очистки воды — основной водной магистрали города. Тогда мэр прокомментировал ситуацию достаточно философски: «Иногда люди умирают, машины ломаются. Гарантировать и спрогнозировать, что основная задвижка, которая питает город, сломается, мы не можем». А год спустя история повторилась — в ноябре 2024 года дефект на водоводе привёл к снижению давления холодной воды по всему городу.

Голосование депутатов по выбору нового главы города и района согласно федеральному законодательству должно пройти в течение 30 дней. «В Нижнекамске, скорее всего, будет предварительно согласованный с руководством Татарстана кандидат, так как муниципалитеты тесно взаимодействуют с региональной властью», – заключил эксперт юридической компании «Яхатин» Алексей Смирнов.

Анар Зейналов