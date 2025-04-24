Депутата Госдумы хотят лишить мандата за слова о готовности «сжечь собачников»

Общественные деятели Татарстана направили коллективное обращение Генпрокурору России Игорю Краснову после высказываний депутата Госдумы от КПРФ Николая Арефьева о владельцах собак, чтобы поднять вопрос об его отставке. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил казанский адвокат Лаврентий Сичинава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Активисты призвали лишить мандата депутата Госдумы за высказывания о «собачниках»

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Активисты призвали лишить мандата депутата Госдумы за высказывания о «собачниках»

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ранее Николай Арефьев в беседе с новостным интернет-порталом «Абзац» заявил, что готов «всех собачников облить бензином и сжечь». Он также поддержал идею депутата Госдумы Николая Цеда варить из бездомных собак мыло.

«Мы направили обращение в Генпрокуратуру, потому что никто, тем более депутат, не должен позволять себе таких высказываний. Если он мужчина, то он должен извиниться за свои слова, чего он до сих пор не сделал, и оставить свой депутатский мандат. Мы эту ситуацию так не оставим»,— сказал Лаврентий Сичинава.

Он обратил внимание, что данная ситуация — это тот самый момент, когда Генпрокуратура просто обязана отреагировать и начать процессуальную проверку. «Либо мы живем в правовом обществе и по закону, либо возвращаемся в первобытный строй. Такую ситуацию нельзя оставить просто так, и наказание должно последовать»,— отметил Лаврентий Сичинава.

Член партии КПРФ Евгений Хабибулин, который также подписал коллективное обращение в Генпрокуратуру, отметил, что проблема с бездомными животными очень острая и ее необходимо решать действиями, а не эпатажными высказываниями, как это делает Николай Арефьев.

«Недопустимо народному избраннику позволять себе такие высказывания. Мне вдвойне стыдно за этого человека, потому что мы с ним однопартийцы. Я рядовой член партии КПРФ, а он все же депутат Госдумы. Вместо того чтобы будоражить граждан, нужно применять свои полномочия для решения проблемы»,— сказал он в беседе с «Ъ Волга-Урал».

Обращение к Генпрокуратуре России подписали 8 человек, включая председателя отделения партии «Яблоко» в Татарстане Руслана Зинатуллина, предпринимателей из Татарстана и Московской области и других активистов.

Дарья Сайфиева