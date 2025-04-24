Два жителя Башкирии обвиняются в даче взятки сотруднику ФСБ

Следственный отдел по Кировскому району Уфы завершил расследование уголовных дел в отношении двоих жителей Чекмагушевского района. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в даче взятки и посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 291, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

По данным следствия, в марте этого года один из обвиняемых, в отношении которого проводилась проверка по факту сбыта специальных технических средств, через своего знакомого предложил сотруднику регионального управления ФСБ 100 тыс. руб. за то, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности. После передачи денег взяткодателя и посредника задержали.

Фигуранты уголовных дел признали вину. Суд по ходатайству следствия их арестовал.

Майя Иванова