В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью из-за недовольства ее оценками

Отец фигуристки избил судью Михаила Слободчикова из-за недовольства баллами своей дочери на соревнованиях в Екатеринбурге. Об этом «РИА Новости» сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках Свердловской области (ФФККСО) Владислав Уткин.

По словам господина Уткина, инцидент произошел 23 апреля на тренировке. Пострадавшего увезли в больницу на скорой помощи. Также глава ФФККСО сообщил, что Михаил Слободчиков обратился в правоохранительные органы.

«Пострадавший судья написал заявление в полицию, побои снял. Мы рассматриваем вопрос об отстранении родителя, но, согласно закону, отстранить его может только суд. После результатов проверки полиции мы также примем определенные меры», — заявил Владислав Уткин.

Также президент ФФККСО утверждает, что нападавший «ведет себя неподобающим образом» на всех стартах, где выступают его дети, — мужчина «может прилюдно обматерить девочек, судей, очень громко высказывать свое недовольство».

Таисия Орлова