Экс-начальник железнодорожного вокзала Уфы получил 7,5 года за взяточничество

Советский районный суд Уфы признал бывшего начальника железнодорожного вокзала станции «Уфа» Олега Мигунова виновным в получении взяток. Приговор — семь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 2 млн рублей. Ему также запретили занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в акционерных обществах с государственным участием на четыре года.

Как установил суд, с 2018 по 2023 годы Олег Мигунов получал от предпринимателей, арендующих торговые площади на вокзале, взятки от 7 до 13 тыс. руб. «за общее покровительство их предпринимательской деятельности и непринятие мер реагирования в случаях нарушений арендатором условий договора». Всего таким образом он получил более 900 тыс. руб.

При передаче очередной взятки он был задержан сотрудниками республиканского УФСБ.

В рамках обеспечения приговора арестовали его недвижимость, два автомобиля и денежные средства на сумму свыше 25 млн руб., отметили в пресс-службе управления СКР по Башкирии.

Олег Вахитов