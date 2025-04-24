Трамп отказался повышать налоги для миллионеров

Президент США Дональд Трамп назвал «очень разрушительной» идею повышения налогов для богатейших американцев. Он считает, что в таком случае люди станут уезжать из Штатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Я думаю, это было бы очень разрушительно, миллионеры стали бы покидать страну. Другие страны, которые делали это, потеряли много людей. Они теряют своих богатых людей. Это будет плохо, потому что богатые люди платят налоги»,— заявил господин Трамп вчера, 23 апреля.

В последние недели представители Республиканской партии активно обсуждали возможность повышения налогов для самых богатых — речь шла об увеличении налога на доходы свыше $1 млн в год с нынешних 37% до 40%. СМИ объясняют такое предложение со стороны республиканцев — традиционно партия выступает против повышения налогов — необходимостью найти новые источники доходов для бюджета и наблюдающимся сдвигом электоральной базы партии в сторону рабочего класса. По некоторым подсчетам, повышение налога для богатых до 40% в ближайшее десятилетие принесло бы в бюджет дополнительные $400 млрд.

Яна Рождественская