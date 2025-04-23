Кадры ищут на карте

Потребность нижегородских работодателей в сотрудниках на 2025 год оценивается почти в 60 тыс. человек, из которых выпускники вузов и техникумов, заканчивающие обучение в этом году, могут покрыть только 34 тыс. вакансий. Пополнять рынок новыми кадрами регион планирует, в частности, за счет неработающего населения, резерв которого оценивается почти в 360 тыс. человек, а также за счет привлечения специалистов из соседних регионов и стран.

Нижегородским предприятиям необходимо около 60 тыс. специалистов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Потребность нижегородских работодателей в специалистах по состоянию на апрель 2025 года оценивается в 59,9 тыс. человек. Из них 48 тыс. — вакансии, заявленные собственно предприятиями, 3,5 тыс. — с учетом инвестиционного развития региона, 8,5 тыс. — с учетом естественного старения населения. Об этом руководитель областного управления по труду и занятости (УТЗН) Игорь Пантюхин рассказал на круглом столе, организованном «Ъ-Приволжье». По его словам, 11 тыс. в общем объеме — это «вакансии острой необходимости» в промышленности, строительстве, образовании и здравоохранении.

В промышленности в целом УТЗН наблюдает снижение общего количества вакансий: с 14–15 тыс. в прошлом году до 11 тыс. в текущем. При этом вузы и учреждения системы среднего профессионального образования в этом году выпустят только 34 тыс. молодых специалистов.

Господин Пантюхин отметил, что понимания, где именно формируется кадровый дефицит, недостаточно — важно знать, за счет каких инструментов его закрыть.

Одним из главных источников новых кадров для экономики региональные власти считают резерв неработающего населения, который оценивается в 358 тыс. человек.

«Это мамы в декрете, люди с ограниченными возможностями, нижегородцы старше 50 лет, никак не занятые в экономике. Самым сложным было их идентифицировать. Теперь главная задача — профориентировать их и вместе с работодателями предложить варианты трудоустройства. Многие скептически относятся к перспективам возвращения этих категорий на рынок труда, но мы не можем их не учитывать. Рынок ждет новых кандидатов. Поэтому меняться придется всем: и работодателям в части подходов, и соискателям», — рассказал глава УТЗН. По его словам, ведомство будет вкладываться в обучение своих сотрудников центров занятости. В частности, запланированы совместные программы с Мининским университетом и Приволжским исследовательским медицинским университетом.

Еще один потенциальный ресурс — специалисты из соседних регионов. «Наша данность — близость к Москве. Но вместо того, чтобы пенять на географию, мы постоянно работаем над тем, чтобы специалисты оставались у нас и переезжали к нам, — добавил заместитель губернатора Андрей Саносян. — Нижегородская область действительно является очень привлекательным регионом для переезда сюда людей не только из других регионов, но и стран. Здесь легко адаптироваться, непрерывно совершенствуется досуговая, социальная инфраструктура, но самое главное — развиваются предприятия. У многих портфели заказов сформированы на несколько лет вперед и понятна перспектива».

Глава дирекции по развитию кадрового и образовательного потенциала инвестиционных проектов Корпорации развития Нижегородской области Роман Золотов добавил, что привлекать из соседних регионов в первую очередь надо тех, кто не востребован там: «Например, сейчас предприятиям на территории ОЭЗ “Кулибин“ требуются аппаратчики, технологи, инженеры, лаборанты — это все выпускники техникумов и колледжей, это не высшая школа, Соответственно, их больше, и точечно можно работать с теми, кто готов переезжать».

По словам руководителя направления по подбору персонала выксунского завода Объединенной металлургической компании Елены Смирновой, в общем объеме найма в 2024 году доля кандидатов из близлежащих населенных пунктов достигла 32%. Компания открыла специальные офисы по подбору в близлежащих к Выксе городах — Ардатове и Вознесенском, а также в Муроме Владимирской области.

Руководитель кадрового агентства ОКА (созданное областными властями «единое окно» для привлечения иммигрантов из США, Европы, Канады и Австралии) Якоб Пиннекер подтвердил интерес к региону со стороны зарубежных специалистов, готовых занять в Нижегородской области руководящие должности или открыть здесь свой бизнес.

«За последнее время мы провели около 90 онлайн-встреч с теми, кто планирует переехать. Важно подходить к вопросу системно и готовить предложение не только для конкретного кандидата, но и его семьи»,— считает господин Пиннекер.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее губернатор Глеб Никитин говорил, что хочет сделать регион «хабом для привлечения высококвалифицированных специалистов из стран Запада». «Послом» Нижегородской области в европейских странах господин Никитин считает Ремо Кирша, который в 2021 году переехал в Нижегородскую область из Германии и начал строительство в Богородском районе экологического поселка «РуДе» для соотечественников, которые тоже хотят переехать в Россию.

Татьяна Салахетдинова, Анастасия Титова