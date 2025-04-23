Главные новости 23 апреля. Ростов-на-Дону и область

Китайский производитель автокомпонентов может открыть свое предприятие на Дону. Информацию об этом «Ъ-Ростов» подтвердил генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков. Детали и имя бренда пока не уточняются. Господин Бураков отметил, что это связано с конкуренцией между российскими регионами за реализации проект на своей территории.

В топ городов-направлений с самым резким ростом бронирований на летний сезон вошел Таганрог. Заинтересованность туристов в отдыхе на берегу Азовского моря за год выросла на 88%.

Ученые Азово-Черноморского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИРХ) выступили с инициативой по развитию в Азово-Черноморском регионе коммерческого культивирования гигантской азиатской пресноводной креветки, известной как креветка Розенберга.

В Ростове-на-Дону впервые с 2016 года могут увеличить тариф на платную парковку. Предварительно, стоимость вырастет до 70 руб.

Донской производитель сельхозтехники «Ростсельмаш» сократил 2 тыс. сотрудников на фоне резкого падения рынка. По словам Константина Бабкина, совладельца предприятия, всю осень завод работал по три дня в неделю, а сейчас перешел на пятидневку, но в «сниженном режиме».

В центре Ростова открылось инклюзивное пространство «Теплица. Бережно». В одной из зон пространства находится кафе с залом для посетителей и открытой кухней. Планируется, что штат кафе на 30% будет состоять из людей с особенностями здоровья (инвалидностью или ОВЗ).

В Ростовской области на участке трассы М-4 «Дон» из-за ремонта временно ограничат движение. Проезд по правой полосе для транспорта заблокируют до 8 мая. Реконструкцию дорожного полотна проведут на северном направлении (с 1023 по 1007 км).