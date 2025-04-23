В Ростовской области участок трассы М-4 «Дон» закроют до 8 мая

В Ростовской области на участке трассы М-4 «Дон» из-за ремонта временно ограничат движение. Проезд по правой полосе для транспорта заблокируют до 8 мая. Информация об этом появилась Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что реконструкцию дорожного полотна проведут на северном направлении (с 1023 по 1007 км). Специалисты уже начали погрузочно-разгрузочные работы на участке.

Водителям рекомендуется учитывать ограничения и заранее определиться с альтернативными маршрутами.

Мария Хоперская