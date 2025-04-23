На Дону ученые АзНИИРХ вырастят азиатскую гигантскую креветку

Ученые Азово-Черноморского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИРХ) выступили с инициативой по развитию в Азово-Черноморском регионе коммерческого культивирования гигантской азиатской пресноводной креветки, известной как креветка Розенберга. Об этом проинформировала пресс-служба института.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

Как отмечают в сообщении, в центре аквакультуры АзНИИРХ «Взморье» успешно произведен нерест первой самки этого вида, и в настоящее время проводится доращивание полученных личинок. В перспективе исследователи планируют довести молодь до товарного размера. В качестве площадок для разведения креветок предлагается использовать существующие рыбоводные предприятия, расположенные на юге России.

«В настоящее время специалисты центра аквакультуры определяют оптимальную соленость для подращивания особей на ранних этапах развития, а также устанавливают наиболее эффективный период и интенсивность опреснения воды для дальнейшего культивирования»,— рассказали в научном центре.

Валентина Любашенко