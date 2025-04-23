В Ростове-на-Дону открылось инклюзивное кафе

В центре Ростова открылось инклюзивное пространство «Теплица. Бережно». Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«Теплица» расположена по ул. Седова, 5. В одной из зон пространства находится кафе с залом для посетителей и открытой кухней. Планируется, что штат кафе на 30% будет состоять из людей с особенностями здоровья (инвалидностью или ОВЗ). Отмечается, что действующие сотрудники кафе уже прошли обучение в известных кофейнях региона.

Директор обособленного подразделения благотворительного фонда «Я есть!» Татьяна Степанова отметила, что в кафе будут готовить блюда по донским рецептам. «С открытием такого пространства мы открываем и новые возможности для самореализации подопечных фонда. Нам очень важно поддержание стабильной работы. Кафе — это та площадка, которая позволит нам выйти на самоокупаемость, выплачивать зарплату»,— приводятся ее слова в сообщении.

В кафе помимо блюд можно будет приобрести предметы декора, сделанные людьми с ограниченными возможностями здоровья. Также посетители смогут побывать в художественной, флористической и кукольной мастерских, посмотреть выставки и послушать лекции.

Кристина Федичкина