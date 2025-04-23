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В Ростове тариф на платную парковку могут увеличить до 70 рублей

В Ростове-на-Дону впервые с 2016 года могут увеличить тариф на платную парковку. Об этом сообщили donnews со ссылкой на директора департамента автомобильных дорог Дениса Водопьянова.

Фото: Кирилл Тулин, Коммерсантъ

Фото: Кирилл Тулин, Коммерсантъ

Методика расчета тарифа не менялась с момента запуска в Ростове системы платной парковки. На федеральном уровне утвердили новый алгоритм, который опирается на заполненность парковок, среднюю зарплату по региону, стоимость проезда в общественном транспорте и ряд других факторов.

По словам Дениса Водопьянова, для пересмотра тарифа правительство Ростовской области должно утвердить эту методологию. Предварительно, тариф на платную парковку может вырасти до 70 рублей.

Мария Хоперская

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