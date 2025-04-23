Ростовская область борется за привлечение китайского производителя автозапчастей

Китайский производитель автокомпонентов может открыть свое предприятие на Дону. Информацию об этом «Ъ-Ростов» подтвердил генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Детали и имя бренда пока не уточняются. Господин Бураков отметил, что это связано с конкуренцией между российскими регионами за реализации проект на своей территории.

Кроме того, собеседник также подтвердил, что на совете по инвестициям при губернаторе Ростовской области обсуждался вопрос развития распределительного центра производства марки «Эстель», принадлежащей ООО «Юникосметик». Центр был открыт в октябре прошлого года в станице Грушенской.

Константин Соловьев