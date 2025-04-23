«Салават Юлаев» выиграл в Уфе у «Спартака» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» на льду «Уфа-Арены» выиграл у московского «Спартака» в седьмом четвертьфинальном матче Кубка Гагарина. Решающая игра серии закончилась со счетом 3:2. Таким образом, уфимцы впервые с 2019 года, когда главным тренером команды был еще Николай Цулыгин, вышли в полуфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейная команда из Уфы стала третьим участником полуфинала Кубка Гагарина

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Хоккейная команда из Уфы стала третьим участником полуфинала Кубка Гагарина

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

До первого забитого гола самый опасный момент имел нападающий «юлаевцев» Александр Хмелевский, за семь минут до конца первого периода броском со средней дистанции попавший в штангу ворот Артема Загидуллина.

На 17 минуте защитник «Спартака» Никита Ефремов удалился за подножку. В большинстве уфимцы расставились в чужой зоне. Форвард Шелдон Ремпал, занявший позицию у правого круга вбрасывания, сделал диагональную передачу в середину зоны атаки. Хмелевский бросил со средней дистанции, но шайба прошла мимо ворот и отскочила от борта тому же Ремпалу. Форвард обработал шайбу и, воспользовавшись тем, что Загидуллин выкатился от вратарской линии, поразил ворота броском с острого угла, 1:0.

За две минуты до конца периода удалился нападающий «Спартака» Павел Порядин, но на этот раз численное преимущество хозяева не реализовали.

До середины второго периода инициатива была у гостей. Но «Салават Юлаев» смог удвоить преимущество. На 16 минуте отличился нападающий Владислав Ефремов. Голевая атака началась с перехвата шайбы уфиским нападающим Денисом Яном у чужой синей линии. Он вошел в «спартаковскую» зону и отпасовал на правый борт нападающему Егору Сучкову. Сучков бросил, но бросок заблокировал защитник "Спартака". Однако с пятачка игрок обороняющейся команды отбросил шайбу обратно Сучкову, который во второй раз попытался бросить и опять попал в соперника. По взмывшей надо льдом шайбе в районе пятачка попал Ефремов, после чего она проползла между щитками Загидуллина, 2:0.

Через пять с половиной минутой «Спартак» смог сократить отставание. Порядин выиграл борьбу за шайбу у левого круга вбрасывания в зоне «Салавата Юлаева» и сделал передачу назад Николаю Голдобину. Голдобин, не сближаясь с воротами Семена Вязового, перевел шайбу направо на накатывавшегося к воротам Ивана Морозова. Центральный нападающий принял пас и, выдержав паузу, попал между штангой и щитком голкипера, 2:1.

На восьмой минуте «Салават Юлаев» получил командный двухминутный штраф за нарушение численного состава: во время смены у уфимцев оказалось шесть полевых игроков на льду. Защитник «Спартака» Даниил Орлов набросил на ворота, перед пятачком расторопнее всех оказался Порядин, подставивший клюшку под летевшую шайбу и отправивший ее в ворота. Счет должен был стать 2:2, однако главный тренер уфимской команды Виктор Козлов запросил видеопросмотр эпизода на предмет положения вне игры. Доводы наставника подтвердились — при входе в зону оффсайд допустил Голдобин, счет остался прежним.

Реализовать большинство «Спартак» не сумел, однако в равных составах смог все же сравнять счет. С передачи того же Голдобина отличился Орлов, совершивший удачный кистевой бросок от синей линии.

«Спартак» продолжил давление, но оборона «Салавата Юлаева» выдержала натиск и не только не дала москвичам выйти вперед под занавес третьего периода, но и помогла «юлаевцам» вновь выйти вперед. За четыре минуты до конца периода Хмелевский выиграл борьбу за шайбу за лицевой линией в зоне «Спартака» и, проехав за ворота с левого угла, отпасовал на синюю линию защитнику Михаилу Науменкову. После его наброса шайба вновь ушла за ворота, где первым был тот же Хмелевский. Форвард увидел набегающего к воротам защитника Алексея Василевского и отдал ему передачу на клюшку под бросок. Бросок Василевского оказался точен и неотразим, 3:2.

Гости попытались организовать решающий штурм и даже заменили вратаря на шестого полевого игрока, но отыграться не смогли. Таким образом, второй матч подряд победу «юлаевцам» приносит гол защитника Алексея Василевского.

По итогам второго раунда Кубка Гагарина лучшим снайпером и бомбардиром по системе «гол плюс пас» стал Шелдон Ремпал — в 14 играх у него восемь заброшенных шайб и десять голевых передач.

Соперник уфимцев в полуфинале определится сегодня после матча в Ярославле, где седьмую игру в серии проводят местный «Локомотив» и омский «Авангард».

Идэль Гумеров