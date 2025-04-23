«Вириал» локализовал резаки

ООО «Вириал» запустило в Петербурге серийное производство металлорежущего инструмента и заготовок для него. Выпуск сменных твердосплавных пластин, применяемых для резки металла в авиационной, двигателестроительной и судостроительной отраслях, наладили на арендной площадке в Сестрорецке («Восков Технопарк»). В планах компании к 2027 году выйти на объемы отгрузки 6 млн «резаков» и 120 тонн заготовок в год. Инвестиции в проект, в том числе заемные, составили 1,25 млрд рублей. Эксперты считают, что продукция компании будет востребована, особенно в сегменте прецизионных и специализированных пластин для авиации и энергетики. Планы компании аналитики оценивают как соответствующие рыночным возможностям, но требующие тщательного управления рисками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По наблюдениям корреспондента «Ъ-СПб», оборудование на заводе было, вероятно, азиатского происхождения. На просьбу уточнить страну-производителя станков, один из рабочих в цехе отчеканил: «коммерческая тайна»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ По наблюдениям корреспондента «Ъ-СПб», оборудование на заводе было, вероятно, азиатского происхождения. На просьбу уточнить страну-производителя станков, один из рабочих в цехе отчеканил: «коммерческая тайна»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Станкоинструментальный завод «Вириал» (ООО «Вириал») в среду, 23 апреля, запустил в Сестрорецке («Восков Технопарк») серийное производство твердосплавных сменных многогранных пластин и заготовок для них. Сырье для продукции (порошки карбидов вольфрама, тантала и титана) поставляются на завод из Брянской и Свердловской областей, что, по словам гендиректора «Вириал» Владимира Румянцева, обеспечивает 100-процентную локализацию производства.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», до 2014 года 49,9% акций в капитале ООО «Вириал» принадлежало АО «Роснано». После выхода последнего из состава учредителей общества его акции отошли московскому АО «Фирма ТТК». По данным на 2025 год, доля АО «Фирма ТТК» увеличилась с 49,9% до 62,6%. В числе других совладельцев ООО «Вириал» — предприниматель Владимир Румянцев (ему принадлежит 18,41%) и кипрская компания Elemorus Holdings Limited (17,03%). По итогам 2024 года выручка компании составила около 3,76 млрд рублей.

Выпускаемый на площадке металлорежущий инструмент планируют поставлять предприятиям авиационной, двигателестроительной и аэрокосмической отрасли, а также ОПК и тяжелого машиностроения. Среди ключевых заказчиков Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и «Росатом».

Инвестиции в проект составили 1,25 млрд рублей, из которых 1 млрд в виде льготного кредита по ставке 1% годовых на семь лет предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП). Оставшиеся 250 млн рублей — собственные средства компании. Предполагаемый срок окупаемости проекта — пять лет.

«Благодаря займу ФРП мы приобрели порядка 50 единиц современного оборудования и совместно с учеными РАН разработали продукцию, способную конкурировать с ведущими мировыми аналогами»,— пояснил гендиректор компании Владимир Румянцев.

По наблюдениям корреспондента «Ъ-СПб», оборудование на заводе, вероятно, азиатского происхождения. На просьбу уточнить страну — производителя станков один из рабочих в цехе отчеканил: «Коммерческая тайна».

По собственным данным компании, сейчас порядка 70% российского рынка сменных пластин и заготовок режущего инструмента занимают зарубежные производители — преимущественно из Китая и Южной Кореи. В планах «Вириала» к 2027 году увеличить свою долю на рынке по пластинам с 2% до 10%, по заготовкам — с 10% до 40%.

По мнению экспертов, планы, озвученные компанией, соответствуют рыночным возможностям, но требуют тщательного управления рисками, включая валютные колебания и изменения в промышленной политике.

Доктор экономических наук, профессор кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ имени Плеханова Андрей Полтарыхин говорит, что дефицит сменных пластин в РФ обусловлен зависимостью от импорта и растущими потребностями машиностроительных отраслей, поэтому продукция «Вириала» будет востребована, особенно в сегменте прецизионных и специализированных пластин для авиации и энергетики.

Цель компании по захвату 10% рынка пластин эксперт называет достижимой при успешном внедрении новых мощностей и соблюдении качества, поддержке госзаказа (например, через контракты с ОДК или «Росатомом»), а также от конкурентной цены, сопоставимой с китайскими аналогами.

«Цель в 40% для заготовок более амбициозна. Для ее реализации потребуется расширение сырьевой базы (например, карбида вольфрама), снижение себестоимости за счет оптимизации производства, партнерство с научными институтами для разработки инновационных сплавов»,— уточняет господин Полтарыхин.

Вполне отвечающими реалиям и потребностям российских предприятий планы «Вириала» называет управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев. Касается это и вытеснения импорта, говорит эксперт.

Он поясняет, что для стратегических предприятий, находящихся под контролем госкорпораций или работающих по государственным и оборонным заказам, закупка сменных пластин и осевого инструмента для станков у зарубежных поставщиков, даже если эти поставщики происходят из дружественных стран, сейчас осложнена законодательно. Также формируются риски нарушения договорных обязательств вследствие негативного влияния санкций, к тому же она просто невыгодна в случае брака или возникновении потребности в дополнительных поставках.

Владимир Колодчук