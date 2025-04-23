Главные новости за 23 апреля. Сочи

В 2024 году в Сочи у 197 человек впервые в жизни диагностировали злокачественное новообразование во время прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. В 27,7 тыс. случаев горожанам впервые диагностировали то или иное заболевание.

Девятилетнему мальчику, пострадавшему в результате нападения двух собак в Сочи, сняли швы после очередной пластической операции. В перерывах между операциями ребенок продолжает учиться.

В майские праздники 2025 года из порта Сочи в круизы отправятся около 3 тыс. человек. Рост пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит около 15%.

В морском порту Туапсе при проведении фитосанитарного контроля специалисты выявили зараженную партию свежего перца из Турции. В 13,6 т продукции обнаружены живые имаго западного цветочного трипса, который относится к карантинным объектам Евразийского экономического союза.

На фоне падения спроса на Анапу, связанного с экологическими ограничениями и временным закрытием 141 пляжа, туристы все чаще обращают внимание на альтернативные южные направления. В сезоне 2025 года значительно вырос интерес к Сочи, Крыму, Туапсе и Геленджику.

В следующем году в Сочи начнут строить школу на 800 мест. Сейчас специалисты проводят проектные работы.

Пожарные ликвидировали возгорание бытовых вагончиков площадью 100 кв. м на улице Володарского в Сочи. В тушении пожара участвовали 12 сотрудников МЧС России.