В Сочи на улице Яна Фабрициуса построят школу на 800 мест

В Сочи начали проектирование новой школы на 800 мест по улице Яна Фабрициуса, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале. Место будущего учебного заведения мэр курорта Андрей Прошунин посетил в ходе рабочей поездки по Хостинскому району вместе с заместителями, руководителями профильных департаментов и представителями инвестора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Земельный участок уже выбран и находится рядом с жилым микрорайоном на улице Яна Фабрициуса. В этом районе давно существует необходимость в новой школе, так как дети сейчас учатся в две смены в соседних школах, подчеркнул господин Прошунин. Проект уникален и учитывает особенности местности, в том числе инженерную защиту от подвижек грунта, а также современные образовательные стандарты. Сейчас специалисты проводят проектные работы. Строительство начнется в следующем году.

Сейчас на курорте строятся шесть школ. Получены положительные заключения госэкспертизы для начала строительных работ на улицах Лооской, Первомайской, Краснодонской и в поселке Кудепста. Также продолжается проектирование учебных заведений на улицах Курчатова, Пирогова, Львовской, Туапсинской, а также в селах Эстосадок и Орел-Изумруд.

Мария Удовик