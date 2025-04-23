Пострадавшему от нападения собак в Сочи ребенку сняли швы

Девятилетнему мальчику, пострадавшему в результате нападения двух собак в Сочи, сняли швы после очередной пластической операции. Как рассказал «Ъ-Сочи» отец мальчика Валентин Королев, состояние пострадавшего стабильное, восстановление проходит без осложнений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / RDKBofficial Фото: t.me / RDKBofficial

«Швы сняли, все нормально. У него восстановление идет хорошо, все прижилось, никаких осложнений нет»,— рассказал господин Королев.

По словам отца, мальчик чувствует себя достаточно хорошо, чтобы выходить на прогулки: «Мы уже на улицу выходим гулять».

Следующим этапом лечения станет установка эспандеров под кожу головы. Отец пояснил, что врачи планируют использовать растянутую с их помощью кожу для последующей операции. После этого ребенка направят в реабилитационный центр «Кораблик» в Подмосковье, а затем вернут в клинику для пластики верхней губы.

В перерывах между операциями ребенок продолжает учебу с преподавателями. Специалисты приходят к нему каждый день.

«Программа такая же, как и в обычной школе. Оценки передают в наше учебное заведение в Сочи»,— добавил Валентин Королев.

Инцидент произошел в конце февраля, когда две хаски напали на девятилетнего мальчика, который находился без присмотра взрослых. Собаки нанесли ему множественные укушено-рваные раны лица. Ребенка в тяжелом состоянии сначала госпитализировали в Сочи, затем перевели в Краснодар, а 2 марта доставили в Москву, где ему провели несколько операций, в том числе экстренную замену кожного лоскута.

Владельцу собак предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Он признал свою вину и рассказал, что некоторое время не кормил животных. Сейчас владелец собак находится под подпиской о невыезде.

Мария Удовик