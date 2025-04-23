Спрос на круизы Astoria Grande из Сочи в мае вырос на 15%

В майские праздники 2025 года из порта Сочи в круизы отправятся около 3 тыс. человек. Об этом рассказал «Ъ-Сочи» генеральный директор ООО «СК "Аквилон"» Станислав Наумов. По его словам, рост пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит около 15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Круизный центр «Инфофлот» Фото: Круизный центр «Инфофлот»

«Спрос на майские рейсы оказался выше, чем в 2024 году. Это связано с ранним анонсированием круизного расписания, дополнительными скидками для некоторых категорий пассажиров и тем, что в этом году праздничные дни позволяют отправиться в круиз с минимальными потерями рабочих дней»,— пояснил господин Наумов.

С 26 апреля по 17 мая лайнер Astoria Grande совершит три рейса продолжительностью 7-8 дней каждый. В маршруты включены остановки в турецких портах — Стамбуле, Амасре, Самсуне и Трабзоне. Кроме того, на 31 мая запланирован десятидневный рейс с заходом в порты греческих островов Миконос, Санторини и Родос.

Как отметил Станислав Наумов, цены на круизы зависят от загрузки и времени бронирования. Например, стоимость кают на конец апреля начинается от 133 тыс. руб. на человека, тогда как на рейс 10 мая доступны варианты от 98 тыс. руб. В стоимость входит питание по системе «все включено», развлекательная программа, бассейны, анимация, спортивные площадки и многое другое.

По данным компании, в этом году заметную долю составляют туристы, которые ранее уже отправлялись в круизы.

Мария Удовик