Эксперт Высоканова: в этом сезоне повысился спрос на Сочи

На фоне падения спроса на Анапу, связанного с экологическими ограничениями и временным закрытием 141 пляжа, туристы все чаще обращают внимание на альтернативные южные направления. Как сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии со ссылкой на генерального директора туроператора «Мультитур» и эксперта РСТ Юлию Высоканову, в сезоне 2025 года значительно вырос интерес к Сочи, Крыму, Туапсе и Геленджику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сочи показывает рост спроса даже несмотря на уже высокий уровень популярности. Крым активно бронируется, особенно его западное побережье. Эти направления становятся прямой альтернативой Анапе»,— отметила госпожа Высоканова. По ее словам, часть туристов также выбирает Абхазию благодаря улучшению сервиса и хорошим пляжам.

Тем не менее, аналитики «Циана» зафиксировали снижение спроса на аренду жилья в ключевых черноморских локациях: в Анапе — на 72%, в Геленджике — на 35%, в Сочи — на 20%, в Туапсе — на 10%. Причинами называют последствия разлива мазута и снижение доступности авиаперелетов в регион.

Несмотря на это, по итогам анализа просмотров объявлений о краткосрочной аренде, Сочи входит в тройку лидеров по интересу на майские праздники.

«Ъ-Сочи» писал, что продажа авиабилетов из России в Абхазию официально возобновлена: первый рейс в Сухум состоится 3 мая. Первым перевозчиком, который выполнит полет по маршруту Москва (Внуково) — Сухум, станет авиакомпания «ЮВТ Аэро».

Мария Удовик