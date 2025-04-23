В Сочи потушили крупное возгорание бытовых вагончиков

Пожарные ликвидировали возгорание бытовых вагончиков площадью 100 кв. м на улице Володарского в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Утром 23 апреля 2025 года в Сочи произошел пожар в бытовых вагончиках на улице Володарского. Сигнал о возгорании поступил диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 5:48.

Через минуту после получения сообщения на место происшествия были направлены спасатели. По прибытии в 5:57 пожарные обнаружили горящие бытовые вагончики на площади 100 «квадратов».

Возгорание удалось локализовать к 6:19. В тушении пожара участвовали 12 сотрудников МЧС России и три единицы специальной техники.

Как рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ведомства, пожар потушили в 7:13. Пострадавших нет.

Мария Удовик