В морпорту Туапсе запретили ввоз 13 тонн турецкого перца из-за вредителя

В воскресенье, 20 апреля, в морском порту Туапсе при проведении фитосанитарного контроля специалисты выявили зараженную партию свежего перца из Турции. Как сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора в своем Telegram-канале, в 13,6 т продукции обнаружены живые имаго западного цветочного трипса, который относится к карантинным объектам Евразийского экономического союза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

Заключение о карантинном состоянии партии выдал Новороссийский филиал ФГБУ «ВНИИКР». На основании выявленного заражения продукция не была допущена к ввозу на территорию России.

Западный цветочный трипс, также известный как калифорнийский, представляет серьезную угрозу как для овощных культур, так и для декоративных растений. Вредитель способен питаться более чем на 240 видах растений и отличается высокой устойчивостью к пестицидам. Кроме того, он является активным переносчиком вирусов, вызывающих опасные болезни растений.

Запрет на ввоз продукции направлен на предотвращение распространения вредителя на территории РФ и защиту аграрного сектора от потенциальных рисков.

Мария Удовик