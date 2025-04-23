Сбитый беспилотник над Татарстаном; создание рабочей группы по подготовке к выборам раиса

Силами дежурных средств противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Татарстаном. Инцидент произошел в 12:20 по московскому времени в Елабужском районе. В результате происшествия обошлось без жертв и разрушений. В 13:59 МЧС России объявило опасность атаки БПЛА в Казани. В 14:34 было объявлено об отмене опасности атаки беспилотниками.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Татарстана создала рабочую группу для организации подготовки к выборам главы республики. В группу включены члены регионального ЦИК, работники аппарата комиссии, представители Министерства внутренних дел, а также приглашенные специалисты. Главными функциями рабочей группы будут прием и детальная проверка документов кандидатов на этапе уведомлений о выдвижении.

По итогам 2024 года Агентство инвестиционного развития Чувашии обеспечило сопровождение 117 инвестиционных проектов на общую сумму 85,3 млрд руб. Реализация этих инициатив способствовала созданию более 8 тыс. новых рабочих мест в регионе. В течение года в портфель агентства вошли дополнительные 33 инвестора, которые представили проекты с совокупным объемом финансирования 24,6 млрд руб.

«Татнефть» планирует создать четырехзвездочный MICE-отель вблизи Альметьевска на базе действующего курортного комплекса. Проект предполагает реконструкцию пяти существующих жилых корпусов, в которых сейчас размещается 128 номеров. Объем инвестиций в преобразование территории оценивается в 1–2 млрд руб.

В Нижнекамске на организацию уличного освещения направят порядка 89,7 млн руб. Средства распределят между двумя участками: 68,1 млн руб. предусмотрено для освещения улицы Лесной (от улицы Мурадьяна до улицы Гагарина), а 21,6 млн руб. — для улицы Студенческой (от Корабельной до улицы Р. Гайнуллина). Реализацией проекта займется компания «Татавтодор».

Татарстанская компания «Кама капитал» приобрела торговый комплекс Outlet Village Pulkovo у американской корпорации Hines. Аутлет-центр, расположенный в Пулково, начал работу в 2015 году. По итогам прошлого года предыдущий владелец объекта — ООО «Пулково Аутлет» — зафиксировал выручку в размере 1,5 млрд руб. с чистой прибылью 229,3 млн руб.

Артём Дергунов