«Татнефть» планирует открыть четырехзвездочный отель под Альметьевском

Как стало известно «Ъ Волга-Урал», компания «Татнефть» планирует запустить четырехзвездочный MICE-отель под Альметьевском. Гостиницу собираются открыть на месте уже существующего курортного комплекса, состоящего из пяти жилых корпусов с 128 номерами.

«Татнефть» владеет 10 базами отдыха и гостиницами. Больше всего параметрам проекта подходит трехзвездочный курорт «Юность».

На вопрос о сумме инвестиций в проект в пресс-службе «Татнефти» не ответили. Директор УК «Зорге Хоспитэлити» Татьяна Ильченко сообщила, что инвестиции в отель могут составить от 1 до 2 млрд руб.

Подробнее — в материале «Вытянуть на четверку».

Диана Соловьёва