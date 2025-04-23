Центризбирком (ЦИК) Республики Татарстан сформировал рабочую группу по подготовке к выборам раиса республики. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЦИК Татарстана создал рабочую группу по подготовке к выборам главы республики

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ ЦИК Татарстана создал рабочую группу по подготовке к выборам главы республики

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В состав группы вошли члены республиканского ЦИК, сотрудники аппарата комиссии, представители МВД и привлеченные эксперты. Основными задачами рабочей группы станут прием документов от претендентов и их тщательная проверка на этапе подачи уведомлений о выдвижении.

По словам председателя ЦИК Татарстана Андрея Кондратьева, исходя из результатов работы группы, ЦИК будет принимать решения о регистрации кандидатов или отказе в ней.

«Это один из ключевых этапов подготовки к Единому дню голосования в республике», — сказал господин Кондратьев.

Артём Дергунов