Над Татарстаном сбили беспилотник

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Татарстаном. Об этом сообщает Минобороны России.

БПЛА был уничтожен в 12:20 по московскому времени над Елабужским районом. Как сообщил глава муниципалитета Рустем Нуриев, специалисты экстренных служб на месте ведут необходимую работу. Жертв и пострадавших нет.

В официальном Telegram-канале Елабужского муниципального района сообщили, что в школах была оперативно проведена эвакуация после сообщения о возможной угрозе. Сейчас учебный процесс возобновлен по расписанию. Администрация школ находится на связи с родителями.

Ранее в аэропорту Казани и Нижнакамска дважды за день вводились временные ограничения. Из-за приостановки приема самолетов в казанском аэропорту делигация из Беларуси во главе с премьер-министром страны не смогла вылететь в столицу Татарстана с рабочим визитом.

Ночью над регионами России было уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Последний раз угрозу атаки БПЛА в Татарстане объявляли 13 марта.

Дарья Сайфиева