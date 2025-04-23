На устройство наружного освещения в Нижнекамске направят 89,7 млн рублей

На работы по установке наружного освещения в Нижнекамске планируют выделить около 89,7 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Работы выполнят на ул. Лесная от ул. Мурадьяна до ул. Гагарина (68,1 млн) и на ул. Студенческая от ул. Корабельная до ул. Р. Гайнуллина (21,6 млн).

Заказчиком выступает компания «Татавтодор». По документам закупки работы на объектах должны быть завершены не ранее 80 и не позднее 100 дней со дня передачи строительной площадки.

Диана Соловьёва