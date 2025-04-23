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МЧС объявило об отмене опасности атаки БПЛА в Татарстане

МЧС России сообщило об отмене опасности атаки беспилотными воздушными судами на территории Республики Татарстан. Информация об этом опубликована в официальном приложении министерства.

Угрозу опасности атаки беспилотниками вводили в 13:40. Ранее сообщалось, что над Елабужским районом Татарстана сбили БПЛА.

Также были временно закрыты аэропорты Казани и Нижнекамска. Сейчас они принимают и выпускают самолеты в штатном режиме. Последний раз угрозу опасности атаки БПЛА в республике объявляли 13 марта.

Дарья Сайфиева

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