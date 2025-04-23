В Чувашии Агентство инвестиционного развития региона по итогам 2024 года сопровождало 117 проектов с совокупным объемом вложений 85,3 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чувашское АИР в 2024 году работало над 117 проектами суммой на 85,3 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Чувашское АИР в 2024 году работало над 117 проектами суммой на 85,3 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Такое количество проектов позволило создать свыше 8 тыс. новых рабочих мест. За отчетный период к портфелю агентства добавились 33 новых инвестора с проектами на сумму 24,6 млрд руб. На сегодняшний день общее количество проектов в работе достигло 121.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев отметил успешную работу агентства, подчеркнув необходимость дальнейшего совершенствования механизмов взаимодействия с инвесторами.

«Важно продолжать совершенствовать деятельность и внедрить „коробочные решения“ для инвесторов. Чтобы проекты были представлены в таком виде, чтобы предприниматель сразу мог просчитать финансовую эффективность и спрос на продукцию или услуги, увидеть потенциал проекта и узнать о мерах господдержки, на которые сможет рассчитывать при запуске бизнес-инициативы», — сказал господин Николаев.

Артём Дергунов