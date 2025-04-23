Из здания на бульваре Ибрагимова в Уфе эвакуировали 250 человек

В Уфе эвакуировали 250 человек, в том числе 30 детей, из здания на бульваре Ибрагимова на пересечении с улицей Цюрупы, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

На место происшествия прибыли 80 сотрудников и 28 единиц техники.

В доме сработала пожарная сигнализация. Пожарные обследовали помещения с помощью тепловизора и нашли небольшое задымление на втором этаже. Горение не обнаружено. По предварительным данным, произошло задымление в вентиляционной шахте.

Пострадавших нет, отмечается в пресс-релизе.

Майя Иванова