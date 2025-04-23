Облсуд оставил без изменений приговор суда экс-мэру Ульяновска

В среду, 23 апреля, Ульяновский областной суд оставил без изменения приговор Ленинского районного суда Ульяновска, вынесенный бывшему мэру Ульяновска Дмитрию Вавилину, признанному виновным в присвоении денежных средств в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Об этом сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото пресс-службы мэрии Фото: фото пресс-службы мэрии

Дмитрий Вавилин занял пост вице-мэра в июне 2021 года (до этого он был министром экономического развития и промышленности региона). После отставки мэра Сергея Панчина был назначен исполняющим обязанности главы Ульяновска, а 20 августа того же года по итогам конкурсного отбора был избран депутатами гордумы на пост главы города. В конце ноября 2022 года подал в отставку. Сейчас работает заместителем директора УКБП.

Следствием и судом было установлено, что в июле-августе 2021 года Дмитрий Вавилин, исполняя обязанности мэра, «дал подчиненным устные указания об издании распоряжения о выплате ему денежных средств в виде поощрения», чем был «причинен ущерб в размере более 520 тыс. руб.».

Речь о целевых средствах, направленных из федерального бюджета для муниципальных образований в целях поощрения управленцев «за достижение наилучших социально-экономических показателей». Ульяновску было выделено на это 4,733 млн руб.

Обвинение настаивало на том, что есть специальный порядок определения подобных поощрений, оговоренный в постановлении мэра (от 06.07.2021) и решении гордумы (от 28.11.2007), в соответствии с которыми поощрениями должна заниматься «специальная рабочая группа».

Дмитрий Вавилин вину не признал, утверждая, что действовал не самовольно, а в рамках распоряжений, в том числе руководства региона. Его адвокат Ирина Савельева настаивает на полной невиновности подзащитного, заявляя, что он «действовал исключительно в законных рамках его предполагаемого права на премию».

Райсуд назначил экс-мэру наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. руб. с лишением права занимать должности в органах власти сроком на 2,5 года.

Прокуратура настаивала на реальном лишении свободы в виде трех лет колонии общего режима и направила апелляционное представление. Но в его удовлетворении было отказано. Защита также направляла апелляционную жалобу, настаивая на оправдательном приговоре, и ей также было отказано. Теперь приговор вступил в законную силу.

В облпрокуратуре отметили, что настаивают на наказании в виде реального лишения свободы, в связи с чем после получения текста решения облсуда «будет рассмотрен вопрос о возможности внесения кассационного представления».

Сергей Титов, Ульяновск