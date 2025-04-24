«На весь город какофония»

Ненормативное состояние дорог и низкая культура вождения вчера стали наиболее обсуждаемыми проблемами на экспертном совете по транспорту и дорожной деятельности в Курултае Башкирии. Темой совещания были аварии, причинами которых стало неудовлетворительное состояние дорог. Инициаторы обсуждения отметили, что Башкирия не первый год не выполняет показатели нацпроекта по снижению смертности на автотрассах. Эксперты пришли к выводу, что необходимо лучше контролировать качество ремонта, воспитывать культуру вождения и использовать возможности общественного контроля.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У экспертов есть вопросы к качеству ремонта дорог в Башкирии

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ У экспертов есть вопросы к качеству ремонта дорог в Башкирии

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На экспертном совете в Курултае Башкирии вчера обсудили проблему смертности в ДТП, связанную с ненормативным состоянием дорог. Поводом для совещания стал февральский доклад министра внутренних дел региона о состоянии правопорядка в 2024 году и письмо прокурора республики на эту же тему. В частности, в них отмечались «значительный массив» аварий, происходящих из-за состояния дорог, 30% которых не соответствуют нормативам.

О принимаемых мерах отчитались замглавы республиканского минтранса Регина Бакиева и исполняющий обязанности директора Управления дорожного хозяйства Ришат Рафиков. Госпожа Бакиева в частности сообщила что для улучшения ситуации в прошлом году установили 115 светофоров, 385 км барьерного и пешеходного ограждения, сделали 322 искусственные неровности, построили 86 км тротуаров и установили освещение на 370 км дорог. Число аварий из-за несоответствия дорог нормативам, отметила она, в 2024 году уменьшилось на 35%, а также снизилось число погибших и травмированных. При этом, подчеркнула чиновница, количество автомобилей увеличилось более чем на 113 тыс., до 2,8 млн.

За первые три месяца этого года, по данным минтранса, произошло 539 аварий, в которых погибли 73 и пострадал 681 человек.

Ришат Рафиков перечислил основные причины ДТП, связанные с ненадлежащим состоянием дорог: плохо различимая разметка, недостатки зимнего содержания и дефекты покрытия.

Вице-спикер Курултая Салават Хусаинов прозвучавшие доклады назвал «хорошими», но тут же потребовал действенных предложений, как переломить ситуацию.

«Появляется яма 35 на 40 глубиной 15 см. А что, никто не едет по дороге и не видит ее? Что нужно сделать, чтобы закидать эту яму двумя лопатами асфальта?» — задал он первую порцию вопросов — по сложившимся обычаям, риторических.

Далее он поинтересовался, почему на закрытой полосе Затонского моста в Уфе бетонные блоки не освещены.

«Это что — огромных усилий и средств требует?» — вопрошал господин Хусаинов.

После он коснулся культуры вождения, точнее — ее отсутствия, так как «если кто-то притормозил на желтый, начинается какофония на весь город», а водители смотрят «с перекошенным лицом друг на друга».

Начальник отдела дорожной инспекции и организации движения управления ГИБДД по региону Антон Свириденко вернулся к теме недостатков уличной сети. На 20 апреля доля связанных с ними аварий составила 32,1%. «Это практически треть, есть необходимость стремиться ее понизить»,— констатировал он.

Представитель Госавтоинспекции также отметил, что у него есть вопросы по качеству ямочного ремонта и дорожной разметки, которая вместо положенного года держится три-четыре месяца (из термопластика), а нанесенная краской — полтора-два месяца вместо шести. Он также предположил, что в автошколах учат «не вполне нормально», поскольку увеличивается число аварий по вине водителей со стажем до двух лет.

Здесь Салават Хусаинов вновь напомнил о культуре вождения.

«Без восстановления уважительного отношения даже при огромных финансовых средствах будет сложно переломить эту ситуацию. Человеческий фактор очень важен»,— добавил он.

Гендиректор госперевозчика «Башавтотранс» Надир Самиев пожаловался на отсутствие знаков, разметки и другие нарушения, о которых предприятие постоянно пишет в контролирующие ведомства.

Доцент Уфимского университета науки и технологий, председатель общественного совета регионального минтранса Рустам Баязитов резюмировал, что «несмотря на бравурные доклады, основные посылы, определенные посылом президента Российской Федерации, мы не выполняем».

«По поводу недостатка дорожной дисциплины: в мировой практике давно существует механизм привлечения общественного контроля. С учетом сокращения ГИБДД есть общественный посыл — привлечь людей к контролю за дорожным движением. Есть практики, есть система верификации, есть мобильная платформа, "Госуслуги", "Решаем вместе" и так далее. Есть практика и большой спрос. Я считаю, что нужно посмотреть эту тему более пристально»,— предложил он.

Присутствующие с ним согласились. Кроме того, было решено более узким кругом экспертов выехать на федеральные и региональные дороги, чтобы проконтролировать качество ремонтных работ, а также проверить систему обучения в автошколах.

Наталья Балыкова