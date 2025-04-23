Житель Башкирии обвиняется в даче взятки полицейскому

Житель Кармаскалинского района обвиняется в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (ч. 3 ст. 291 УК РФ), сообщают пресс-службы управления СКР по Башкирии и республиканского МВД.

По версии следствия, во время операции по выявлению нарушений миграционного законодательства в одном из коттеджных поселков около села Булгаково установлено, что трое иностранных граждан работали без необходимых разрешений. Во время составления административных протоколов фигурант уголовного дела, представившийся старшим группы иностранных работников, предложил полицейским 20 тыс. руб. за прекращение дела. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за дачу взятки, мужчина передал одному из полицейских деньги в салоне автомобиля. Сотрудники сообщили об этом руководству.

Обвиняемый признал вину.

Иностранцы, нарушившие миграционное законодательство, оштрафованы на 6 тыс. руб. за незаконную работу в РФ (ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ).

Майя Иванова