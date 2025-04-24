Из далека долга

29 апреля Верховный суд Башкирии рассмотрит апелляционную жалобу предпринимателя Олега Акафьева на решение Ленинского райсуда Уфы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Рамазанов в бытность депутатом горсовета Уфы

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Вадим Рамазанов в бытность депутатом горсовета Уфы

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В ноябре прошлого года известный уфимский юрист Вадим Рамазанов смог убедить суд расторгнуть соглашение с господином Акафьевым и взыскать с него задолженность в размере 40,3 млн рублей за оказанные юридические услуги. Примечательно, что судебные процессы, в которых выясняется кто кому и сколько должен и где юрист выступает и истцом, и ответчиком, проходят в момент, когда Вадим Рамазанов отбывает наказание за посредничество во взяточничестве.

Верховный суд Башкирии назначил на 29 апреля рассмотрение апелляционной жалобы предпринимателя Олега Акафьева. Осужденный в 2023 году господин Рамазанов смог убедить суд первой инстанции — Советский районный — в нарушении его прав со стороны бывшего клиента Олега Акафьева. В 2020 году господин Акафьев нанял юридическую компанию «Налоговая безопасность» (Вадиму Рамазанову принадлежит 30% уставного капитала) представлять его интересы в арбитражном суде. За оказанные услуги по взысканию задолженности клиент не выплатил юристам более 40 млн руб. В прошлом ноябре райсуд обязал Олега Акафьева выплатить задолженность в указанном размере Вадиму Рамазанову, но тот пытается отменить решение в апелляционной инстанции.

Вадим Рамазанов — одна из самых непубличных фигур уфимского бизнеса. Будучи совладельцем юридической компании «Налоговая безопасность», господин Рамазанов принимал активное участие в банкротных процессах и делах, связанных с недвижимостью. Был депутатом уфимского горсовета. В мае 2023 года Бабушкинский райсуд Москвы вынес ему приговор по коррупционному делу, получившему в СМИ название «прокурорского», по обвинению в посредничестве во взяточничестве. Тогда на скамье подсудимых, кроме Вадима Рамазанова, оказались бывший первый заместитель прокурора республики Олег Горбунов и другие бывшие высокие чины республиканской прокуратуры. Господину Рамазанову было назначено пять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Позже Мосгорсуд снизил срок до трех лет. Около двух месяцев назад, по данным «Ъ», он освободился из колонии и сейчас отбывает наказание в виде принудительных работ.

Как следует из решения Ленинского райсуда Уфы, Олег Акафьев просил суд признать недействительным соглашение о совместной деятельности между ним и адвокатом коллегии «Налоговая безопасность» Азатом Махмутовым. Соответчиком был Вадим Рамазанов.

Спорное соглашение господин Акафьев заключил в январе 2020 года. Азат Махмутов должен был помочь ему взыскать с ООО ИСК «Мегаполис» 147,2 млн руб. Полученные от компании деньги они договорились разделить.

В суде господин Акафьев указывал, что «сделка была заключена вследствие тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных условиях». Азат Махмутов, пояснял он, фактически должен был оказывать юридические услуги по взысканию долга, но этого не делал.

Господин Махуматов утверждал обратное. По его словам, он исполнял свои обязанности по договору, а Олег Акафьев «никогда не оплачивал текущие расходы, связанные оказанием юридических услуг»: ни командировочные, ни зарплату помощникам адвоката, ни госпошлины.

Параллельно Вадим Рамазанов подал встречный иск к Олегу Акафьеву о взыскании с него 40,3 млн руб. прибыли. Юрист пояснил, что в марте 2024 года господин Махмутов уступил ему обязанности по соглашению с господином Акафьевым. При этом и господин Махмутов, и сам господин Рамазанов оказывали юридические услуги Олегу Акафьеву, который в результате их деятельности получил от «Мегаполиса» 108,3 млн руб. Исходя из этого, пояснил в суде Вадим Рамазанов, господин Акафьев, по условиям соглашения, должен был выплатить 71,4 млн руб. Однако юрист получил менее половины — 31,1 млн руб., что стало поводом для подачи встречного иска.

Удовлетворяя иск Вадима Рамазанова Ленинский райсуд Уфы указал, что господин Акафьев получил юридические услуги от «Налоговой безопасности», в том числе дополнительные. В подтверждение этому послужили судебные акты арбитражных судов о взыскании задолженности с «Мегаполиса», а также по иску к Олегу Акафьеву в Советском райсуде Уфы (господин Акафьев выиграл дело) и банкротном деле «Мегаполиса».

Кроме того, отметил суд, заключая спорное соглашение в 2020 году, Азат Махмутов со своей стороны простил Олегу Акафьеву около 15 млн руб., которые тот задолжал ему за ранее оказанные услуги, а также обязался применить свой опыт по взысканию задолженности с «Мегаполиса».

Господин Акафьев со своей стороны в частности обязался предоставить 10 млн руб. для оплаты юридических услуг и дать Азату Махмутову 8 млн руб., чтобы тот рассчитался со своими кредиторами. В противном случае стороны договорились, что после взыскания долга с «Мегаполиса», господин Акафьев получит 34% от суммы, а господин Махмутов — 66%.

Суд установил, что Олег Акафьев не внес 18 млн руб. На этом основании суд расторг соглашение между господами Акафьевым и Рамазановым и обязал выплатить последнему 40,3 млн руб.

Юрист Александр Войцех, представляющий в суде интересы Олега Акафьева, от комментариев воздержался.

«Районный суд последовательно применил нормы о договоре простого товарищества и новации обязательств, установив действительность соглашения и факт неисполнения первоначальным истцом обязательства по внесению взноса в размере 18 млн. руб., что позволило применить условие о перераспределении прибыли. В виду этого решение суда представляется обоснованным, а вероятность его изменения в апелляции — невысокой»,— отметил управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

Булат Баширов