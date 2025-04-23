Заксобрание Ульяновской области вводит для губернатора правило назначать вице-премьеров только после согласования с депутатами

Фракция «Единая Россия» заксобрания Ульяновской области направила на обсуждение регионального парламента законопроект, которым вносятся изменения в устав региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Согласно документу, первые зампреды облправительства, вице-премьеры, а также министр финансов могут быть назначены губернатором региона только по согласованию кандидатуры с заксобранием. Под сопроводительным письмом к проекту изменений устава области подписались все депутаты регионального заксобрания. Порядок согласования кандидатур прописан отдельным законопроектом, внесенным фракцией в едином пакете с изменениями устава.

В пояснительной записке к проекту изменений устава отмечается, что «принятие законопроекта позволит повысить ответственность членов высшего исполнительного органа Ульяновской области перед законодательным органом, усилит горизонтальные связи между ними, а также повысит эффективность их деятельности.

Предполагается, что рассмотрение законопроектов будет вынесено на пленарное заседание заксобрания после середины мая. Депутаты заксобрания отмечают, что за всю новейшую историю областного парламента впервые выдвинуто предложение о согласовании вице-премьеров и министра финансов, хотя многие регионы России уже ввели такую норму. Предлагаемые нововведения, по мнению парламентариев, повышают политический вес регионального законодательного органа и позволят уберечь руководство региона от ошибочных решений.

Сергей Титов, Ульяновск