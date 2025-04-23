Ликвидатора свалки в Сибае подозревают в мошенничестве

По результатам проверки Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реализации национального проекта, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что в декабре 2022 года министерство природопользования и экологии Башкирии заключило с ООО «Строительная фирма – 15 БНЗС» госконтракт на ликвидацию несанкционированной свалки в Сибае общей стоимостью более 500 млн руб. Для возмещения затрат исполнитель представил сфальсифицированные документы о закупке и использовании материалов, необходимых для ликвидации свалки. На их основании компания незаконно получила более 78 млн руб.

ООО «Строительная фирма — 15 БНЗС», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в сентябре 2010 года. Строительная компания принадлежит Альфату Хасанову. Выручка компании в 2024 году составит 234,14 млн руб., чистая прибыль — 124 тыс. руб.

Майя Иванова