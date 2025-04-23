В трех регионах присутствия АО «Транснефть–Западная Сибирь» установлены мемориальные доски погибшим на СВО сотрудникам

На станциях предприятия в Тюменской, Томской областях и Красноярском крае появились памятные доски, посвященные четырем сотрудникам АО «Транснефть – Западная Сибирь», погибшим в зоне специальной военной операции.

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На НПС «Вознесенка-2» Омского районного нефтепроводного управления (РНУ) открыта мемориальная доска Дмитрию Дедюхину. Он проработал слесарем по ремонту технологических установок участка обслуживания механо-технологического оборудования станции 8 лет. В апреле 2024 года отправился служить в зону специальной военной операции. Погиб при выполнении боевого задания. За мужество и героизм награжден орденом Мужества посмертно.

На НПС «Первомайка» Томского РНУ размещена мемориальная доска Александру Цаплину. Он был охранником в составе отряда «Томский» и трудился на предприятии с 2018 года. В сентябре 2022 года был мобилизован, вступил в состав группировки войск «Центр» в должности разведчика группы разведки. В декабре 2023 года получил смертельное ранение во время атаки беспилотника в районе села Степового на Авдеевском направлении. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, Александр Цаплин награжден медалями «За отвагу», «За храбрость» II степени, знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени, орденом Мужества посмертно.

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На Рыбинской ЛПДС Красноярского РНУ состоялось торжественное открытие мемориальных досок двум сотрудникам станции, погибшим на СВО: начальнику караула ведомственной пожарной команды Михаилу Богданову и подсобному рабочему хозяйственной группы Владимиру Заеву.

Михаил Богданов проработал в АО «Транснефть – Западная Сибирь» 22 года. В сентябре 2023 года ушел на СВО по контракту. Служил наводчиком отделения взвода штурмовой роты. Погиб 8 января 2024 года при проведении боевой операции в Запорожской области. За героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов, награжден орденом Мужества посмертно.

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Владимир Заев работал на предприятии 6 лет. В сентябре 2022 года был мобилизован. Служил в звании гвардии сержанта, был заместителем командира взвода — командиром боевой машины парашютно-десантной роты. В июле 2024 года погиб при проведении боевой операции в районе г. Часов Яр. За героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях в ходе проведения специальной военной операции, представлен к ордену Мужества посмертно, награжден знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени, медалью «За боевые отличия».

Все церемонии прошли при участии родных и близких погибших, их коллег и руководства, а также представителей власти. Память героев почтили минутами молчания.