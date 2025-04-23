Башкирия планирует внести в Госдуму законопроект о спортшколах

Курултай Башкирии разработал законопроект об обязательном лицензировании спортшкол. Как сообщала пресс-служба республиканского парламента, изменения предлагается внести в федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

«Законопроект касается спортивных школ и разработан для того, чтобы конкретизировать их статус, чтобы родители, которые приводят детей в спортивную организацию, четко понимали, с кем имеют дело и на что могут рассчитывать,— пояснил председатель Курултая Константин Толкачев. – Без соответствующей лицензии организация не сможет называться спортивной школой».

Согласно законопроекту спортивная школа – это «образовательная организация», которая проводит занятия по дополнительным общеобразовательным программам в области физкультуры и спорта в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

По мнению господина Толкачева, дело «не вывеске, а в стандартах работы, в лицензионных требованиях, которые, в первую очередь, касаются тренерского состава. Так, в спортшколах могут работать только спортсмены-профессионалы с высшим образованием, а в частных клубах четких требований к квалификации тренерского состава нет, от тренера даже не требуется справка об отсутствии судимости».

«Частные клубы обычно не ставят амбициозных спортивных целей, принимают детей с любыми физическими данными и работают на коммерческой основе. В отличие от них, спортивные школы ориентированы на серьезную подготовку воспитанников и высокие спортивные достижения. Поскольку чаще всего это государственные и муниципальные организации, то и финансируются они за счет бюджета. Имеет смысл называть частные клубы по-другому, чтобы не вводить людей в заблуждение»,— отметил спикер парламента.

Майя Иванова