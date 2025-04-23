Реконструкцию улицы Пугачева в Уфе завершат в сентябре, сообщила пресс-служба правительства Башкирии со ссылкой на начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений городской администрации Константина Паппе. Во время брифинга на телеканале БСТ он сообщил, что на 22 апреля на Пугачева идет обустройство коммуникаций.

«Из-за паводка карьеры находятся в затопленном состоянии, не осуществляется завоз песчано-гравийной смеси для устройства основания дорожных одежд. К этим работам планируем приступить через две недели»,— отметил он.

Улица Пугачева реконструируется в два этапа — первый включает в себя участок дороги от монумента Дружбы до Бельской улицы, второй — участок между Бельской и Бородинской улицами. Ремонтом улицы занимается АО «Башкиравтодор». Работы ведутся в рамках проекта «Южные ворота», в который также вошли строительство улицы Генерала Рыленко и развязки улицы Генерала Рыленко с улицей Пугачева (эти объекты ввели в эксплуатацию осенью 2024 года). Общая стоимость ремонта улицы Пугачева составляет 2,4 млрд руб.

Венера Хисамова